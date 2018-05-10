«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Харри Кейн.
Эта победа гарантировала «шпорам» попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В активе клуба из Северного Лондона 74 очка.
«Ньюкасл» с 41 баллом располагается на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и побил три рекорда АПЛ.
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