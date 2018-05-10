«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и гарантировал себе участие в ЛЧ на следующий сезон

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Харри Кейн.

Эта победа гарантировала «шпорам» попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В активе клуба из Северного Лондона 74 очка.

«Ньюкасл» с 41 баллом располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и побил три рекорда АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных