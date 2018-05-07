Суарес признался, что ударил по ноге защитника «Реала» перед голом Месси

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что фолил на французском защитнике мадридского «Реала» Рафаэле Варане перед тем, как отдать голевую передачу на аргентинца Лионеля Месси в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Думаю, что там был небольшой фол, Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге», — цитирует Суареса AS.

Он также подвёл итоги матча «Барселона» — «Реал», который завершился вничью со счётом 2:2.

«Обе команды хотели победить, но в этот раз всё закончилось ничьей. Очевидно, что удаление Серхи Роберто немного помешало нам. «Барселона» проделала отличную работу, ничья является неплохим результатом», — сказал Суарес.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».