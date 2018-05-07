Суарес признался, что ударил по ноге защитника «Реала» перед голом Месси

Короткая ссылка
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что фолил на французском защитнике мадридского «Реала» Рафаэле Варане перед тем, как отдать голевую передачу на аргентинца Лионеля Месси в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Думаю, что там был небольшой фол, Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге», — цитирует Суареса AS.

Он также подвёл итоги матча «Барселона» — «Реал», который завершился вничью со счётом 2:2.

«Обе команды хотели победить, но в этот раз всё закончилось ничьей. Очевидно, что удаление Серхи Роберто немного помешало нам. «Барселона» проделала отличную работу, ничья является неплохим результатом», — сказал Суарес. 

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных