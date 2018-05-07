Суарес признался, что ударил по ноге защитника «Реала» перед голом Месси
«Думаю, что там был небольшой фол, Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге», — цитирует Суареса AS.
Он также подвёл итоги матча «Барселона» — «Реал», который завершился вничью со счётом 2:2.
«Обе команды хотели победить, но в этот раз всё закончилось ничьей. Очевидно, что удаление Серхи Роберто немного помешало нам. «Барселона» проделала отличную работу, ничья является неплохим результатом», — сказал Суарес.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о травме нападающего Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».