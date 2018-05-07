Тренер «Реала» Зидан рассказал о травме Роналду

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал о повреждении нападающего команды Криштиану Роналду, который был заменён в перерыве матча с «Барселоной».

«Что касается серьёзности повреждения Роналду, то сейчас об этом говорить рано. Однако, думаю, что травма не окажется серьёзной. Завтра он пройдёт медобследование», — приводит слова Зидана El Chiringuito TV‏.

Он отметил, что не знает, сколько времени португалец пропустит из-за повреждения.

«Мне он сказал, что ничего особенного. Подробности узнаем завтра», — добавил Зидан.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Барселоны» организовал для футболистов чемпионский коридор после матча с «Реалом».