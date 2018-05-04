Хоккейный «Спартак» подписал контракт с четырьмя легионерами

Короткая ссылка
Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) подписал контракт с четырьмя зарубежными хоккеистами.

Состав клуба пополнили латвийские нападающие Каспарс Даугавиньш («Торпедо») и Мартиньш Карсмус («Динамо» Москва), словацкий вратарь Юлиус Гудачек («Северсталь»), а также чешский форвард Робин Ганзл («Нефтехимик»), сообщает пресс-служба «Спартака».

Срок действия контракта с Даугавиньшем составляет два года. С Гудачеком, Ганзлом и Карсумсом подписаны однолетние контракты.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» заключил соглашение на год с 27-летним голкипером сборной Чехии Павлом Францоузом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных