Хоккейный «Спартак» подписал контракт с четырьмя легионерами

Хоккейный клуб «Спартак» (Москва) подписал контракт с четырьмя зарубежными хоккеистами.

Состав клуба пополнили латвийские нападающие Каспарс Даугавиньш («Торпедо») и Мартиньш Карсмус («Динамо» Москва), словацкий вратарь Юлиус Гудачек («Северсталь»), а также чешский форвард Робин Ганзл («Нефтехимик»), сообщает пресс-служба «Спартака».

Срок действия контракта с Даугавиньшем составляет два года. С Гудачеком, Ганзлом и Карсумсом подписаны однолетние контракты.

Ранее клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» заключил соглашение на год с 27-летним голкипером сборной Чехии Павлом Францоузом.