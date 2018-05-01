Американский боец смешанного стиля заявил о подставных боях в Pride

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Американский боец смешанных единоборств Чейл Соннен заявил, что бои в организации Pride были подставными.

«Бои в Pride были фальшивкой. Я всегда это говорил. Не зря же эти парни набивали себе результат 22 победы без поражений в Японии, а потом не могли никого победить в Америке. У судей там был наушник, им давали указания. Они все куплены. Я не верю ни одному результату боя в Японии», — цитирует Соннена ESPN.

Американец также рассказал о своём отношении к сопернику по полуфиналу Гран-при Bellator Фёдору Емельяненко, который был чемпионом Pride в тяжёлом весе с 2003 по 2007 год.

«У Федора много силы в ударах. Я, например, родился без этой силы. Я видел, как он тренируется и делает многие вещи так, как их делать не стоило бы. Тем не менее он очень и очень особенный спортсмен», — заявил Соннен.

Ранее Чейл Соннен после победы над бразильцем Вандерлеем Силвой бросил вызов россиянину Фёдору Емельяненко.

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