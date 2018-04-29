Сборная Великобритании по хоккею впервые с 1994 года вышла в элитный дивизион ЧМ

Сборная Великобритании по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира 2019 года.

В заключительном матче группового этапа британцы в серии буллитов одержали победу над национальной командой Венгрии со счётом 3:2 и заняли первое место в группе А.

На второй позиции расположились итальянцы, которые также попадут в элитный дивизион мирового первенства следующего года. Оно пройдёт в Словакии.

Великобритания последний раз играла в элите в 1994 году, итальянцы — в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ-2018 по хоккею.