Кержаков назвал ситуацию с Дзюбой и Шатовым упущением «Зенита»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России Александр Кержаков назвал упущением «Зенита» то, что отправленные в аренду Артём Дзюба и Олег Шатов забили в матчах с петербургским клубом.

«Не я принимал решение о том, чтобы отдать их в аренду. Не я решал, выйдут они на поле или нет. Ребята хотели доказать, в том числе и самим себе, что они способны приносить результат. Они хотели бы приносить результат в «Зените», оба неоднократно это повторяли. Произошедшее, наверное, можно назвать определённым упущением. «Зенит» точно ничего не приобрёл. Он, скорее, потерял», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Ранее главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопрос, не считает ли он ошибкой передачу Шатова и Дзюбы в аренду другим клубам.