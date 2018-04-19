Клопп сказал игрокам «Ливерпуля», что они могут тренироваться голыми, поскольку все смотрят на Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп необычным образом отметил, что нападающий Мохамед Салах приковывает к себе огромное внимание.

«У нас отличный коллектив. Всем игрокам нравится то, какой ажиотаж вызывает Мо. На разминке перед матчем с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов я сказал парням: «Давайте тренироваться голыми — всё равно никто не заметит, ведь все смотрят на Салаха», — приводит слова Клоппа Goal.

Он отметил, что в предстоящем матче с «Ромой» внимание к египтянину не уменьшится.

«Не считаю это проблемой. Ребята смогли создать отличную атмосферу, а это очень важная часть хорошего коллектива. У некоторых клубов есть хорошие игроки, но не команда. Я чувствую, что все ребята в восторге от происходящего», — добавил специалист.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Ромой» и «Ливерпулем» состоится 24 апреля в Англии. Ответная игра пройдёт 2 мая в Италии.

Ранее сообщалось, что «Уфа» получит денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ.