«Уфа» получит денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити» в АПЛ

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Уфа» получит денежный бонус от «Манчестер Сити», который одержал победу в чемпионате Англии в сезоне-2017/18.

В составе «горожан» выступает бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко.

«Денежный бонус за чемпионство «Манчестер Сити»? Это предполагается. Но пока давайте не будем об этом, так как есть некоторые нюансы. Могу сказать только, что мы планируем остаться в плюсе. Это просто приятный бонус для нашего клуба», — приводят «Известия» слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

Он отметил, что клуб поздравил Зинченко с чемпионством в Английской премьер-лиге (АПЛ) и выразил ему свою поддержку.

«Нам очень приятно, что этот парень прошёл через нашу систему и вырос в серьёзного игрока», — подчеркнул Газизов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит «Ливерпулю» £1 млн в связи с победой в АПЛ.