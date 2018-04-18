СМИ: «Манчестер Сити» заплатит «Ливерпулю» £1 млн в связи с победой в АПЛ

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«Манчестер Сити» должен выплатить «Ливерпулю» £1 млн в связи с победой в чемпионате Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Echo, это является одним из пунктов, указанных в соглашении между клубами о трансфере нападающего Рахима Стерлинга.

В нынешнем сезоне, который стал для 23-летнего англичанина третьим в составе «Манчестер Сити», он забил 22 гола в 42 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу.

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