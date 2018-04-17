Вход на матч 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал» будет бесплатным

Махачкалинский «Анжи» объявил, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Как сообщает пресс-служба клуба, данная акция распространяется на все сектора стадиона «Анжи Арена», кроме секторов DIAMOND-1, DIAMOND-2 и GOLD.

Матч «Анжи» — «Урал» состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене жёлтой карточки Фёдора Смолова.