Вход на матч 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал» будет бесплатным
Махачкалинский «Анжи» объявил, что болельщики смогут бесплатно посетить матч 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Как сообщает пресс-служба клуба, данная акция распространяется на все сектора стадиона «Анжи Арена», кроме секторов DIAMOND-1, DIAMOND-2 и GOLD.
Матч «Анжи» — «Урал» состоится 21 апреля.
Ранее сообщалось, что РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене жёлтой карточки Фёдора Смолова.
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