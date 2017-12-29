Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров за нарушение антидопинговых правил

Президент России Владимир Путин подписал закон об отстранении от работы тренеров, уличённых в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал правовой информации.

Путин подписал закон, согласно которому тренер может быть отстранён от своей деятельности, в случае если антидопинговая организация признает факт владения специалистом любыми запрещёнными веществами.

Причём это касается как соревновательного, так и внесоревновательного периода.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий отстранение от работы тренеров в случае нарушения ими антидопинговых правил.