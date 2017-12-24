Агент Бурмистрова объяснил, почему хоккеист принял решение вернуться в Россию

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Решение нападающего Александра Бурмистрова завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вернуться в Россию было вызвано семейными обстоятельствами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агента хоккеиста Дэна Мильштейна.

По словам представителя Бурмистрова, если форвард когда-либо решит вновь попробовать свои силы в НХЛ, в лиге найдутся клубы, которые захотят видеть его в своём составе.

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» ведёт переговоры о заключении контракта с Бурмистровым.

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