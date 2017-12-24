«Ак Барс» заинтересован в возвращении Бурмистрова в клуб

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» заинтересован в подписании контракта с нападающим Александром Бурмистровым, объявившим о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального менеджера коллектива из Казани Рафика Якубова.

По словам функционера, «Ак Барс» ведёт переговоры с хоккеистом, а интерес к сотрудничеству является обоюдным.

Бурмистров защищал цвета «Ак Барса» в период с 2013 по 2015 год, после чего уехал в НХЛ, где не смог закрепиться в составе трёх клубов — «Виннипег Джетс», «Аризона Койотиз» и «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что Бурмистров принял решение завершить карьеру в НХЛ.