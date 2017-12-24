Агент: российский нападающий Бурмистров завершил карьеру в НХЛ
Российский нападающий Александр Бурмистров принял решение завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Об этом в своём Twitter сообщил агент 26-летнего хоккеиста Дэн Мильштейн.
Сезон-2017/18 Бурмистров начинал в составе «Ванкувер Кэнакс» и принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами.
Где именно форвард, права на которого в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) принадлежат казанскому «Ак Барсу», продолжит карьеру, будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что шайба нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вошла в десятку лучших в НХЛ на минувшей неделе.
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