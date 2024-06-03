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Глава IBA Кремлёв провёл встречу с министром спорта Дегтярёвым

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, что провёл встречу с министром спорта Михаилом Дегтярёвым.

«Провели встречу с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Договорились о сотрудничестве между Международной ассоциацией бокса (IBA) и Министерством спорта Российской Федерации», — сказал Кремлёв в своём Telegram-канале.

На посту министра спорта Дегтярёв сменил Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020 по 2024 год. Кандидатуру Дегтярёва единогласным решением поддержал комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Дегтярёв призвал молодёжь следовать ценностям чистого и честного спорта.

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