Глава IBA Кремлёв провёл встречу с министром спорта Дегтярёвым
«Провели встречу с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтярёвым. Договорились о сотрудничестве между Международной ассоциацией бокса (IBA) и Министерством спорта Российской Федерации», — сказал Кремлёв в своём Telegram-канале.
На посту министра спорта Дегтярёв сменил Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020 по 2024 год. Кандидатуру Дегтярёва единогласным решением поддержал комитет Госдумы по физической культуре и спорту.
Ранее Дегтярёв призвал молодёжь следовать ценностям чистого и честного спорта.