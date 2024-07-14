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Экс-аналитик ЦРУ: спецслужбы должны были выявить линии огня на митинге Трампа

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Сотрудник Секретной службы США, который отвечал за безопасность на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, или не справился со своими обязанностями, или причастен к покушению на убийство, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Экс-аналитик ЦРУ: спецслужбы должны были выявить линии огня на митинге Трампа
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

Об этом он сказал в эфире RT.

Секретная служба, по его словам, должна осмотреть площадку перед мероприятием — внутри периметра и снаружи. Это делается в том числе для того, чтобы выявить потенциальные линии огня. На этих линиях должны быть размещены вооружённые сотрудники службы безопасности, чтобы противодействовать снайперам. Как утверждает Джонсон, этого сделано не было.

Руководитель по коммуникациям Секретной службы Энтони Джульелми ранее сообщил, что заявления, согласно которым спецслужба отказалась усиливать охрану Трампа, несмотря на поступающие запросы, не соответствуют действительности.

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