Секретная служба США отрицает утверждения, что отказалась усилить охрану Трампа

Заявления, что Секретная служба Соединённых Штатов отказалась усиливать охрану бывшего президента страны Дональда Трампа несмотря на поступающие запросы, не соответствуют действительности, сообщил руководитель по коммуникациям спецслужбы Энтони Джульелми.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, есть ложное утверждение, что член команды Трампа запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, но в них было отказано.

«Это абсолютно не так», — заявил Джульелми.

Он отметил, что Секретная служба выделила дополнительные защитные ресурсы, технологии и силы для обеспечения безопасности экс-лидера США во время его предвыборной кампании.

Ранее бизнесмен Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы Соединённых Штатов после стрельбы на митинге Трампа.