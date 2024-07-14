Секретная служба США отрицает утверждения, что отказалась усилить охрану Трампа
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, есть ложное утверждение, что член команды Трампа запросил дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, но в них было отказано.
«Это абсолютно не так», — заявил Джульелми.
Он отметил, что Секретная служба выделила дополнительные защитные ресурсы, технологии и силы для обеспечения безопасности экс-лидера США во время его предвыборной кампании.
Ранее бизнесмен Илон Маск призвал к отставке главы Секретной службы Соединённых Штатов после стрельбы на митинге Трампа.