Бастрыкину представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне
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Об этом сообщает Следственный комитет России.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Я.А. Яковлеву представить доклад о ходе расследования.
Возбуждено уголовное дело.
26 июня двое жителей города Кириши в Ленинградской области приготовили продукты на Вечном огне в парке Победы, после чего употребили их в пищу. В отношении 18-летних молодых людей возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма группой лиц.