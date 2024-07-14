Бастрыкину представят доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Я.А. Яковлеву представить доклад о ходе расследования.

Возбуждено уголовное дело.

26 июня двое жителей города Кириши в Ленинградской области приготовили продукты на Вечном огне в парке Победы, после чего употребили их в пищу. В отношении 18-летних молодых людей возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма группой лиц.