С первого выстрела: в МО РФ заявили об уничтожении точки взлёта и расчёта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

В МО РФ заявили о поражении точки взлёта и расчёта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

Артиллеристы с буксируемым орудием «НОНА-К» группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожили расчёт и точку взлёта БПЛА украинских войск, заявили в Минобороны России. Как отметили сами военнослужащие, первый выстрел точно поразил цель, второй стал контрольным, исключив дальнейшую работу противника.