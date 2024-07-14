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С первого выстрела: в МО РФ заявили об уничтожении точки взлёта и расчёта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

В МО РФ заявили о поражении точки взлёта и расчёта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации

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Сергей Гусаров
Артиллеристы с буксируемым орудием «НОНА-К» группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожили расчёт и точку взлёта БПЛА украинских войск, заявили в Минобороны России. Как отметили сами военнослужащие, первый выстрел точно поразил цель, второй стал контрольным, исключив дальнейшую работу противника.
С первого выстрела: в МО РФ заявили об уничтожении точки взлёта и расчёта БПЛА ВСУ в зоне спецоперации
  • © Министерство обороны РФ
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  • 14 июля 2024

    Четверо мирных жителей, в том числе девятимесячный ребёнок, пострадали при обстреле ВСУ из РСЗО посёлка Октябрьского Белгородского района, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Посёлок Октябрьский Белгородского района подвергся обстрелу ВСУ из РСЗО. По предварительной информации, ранены четыре мирных жителя, в том числе девятимесячный ребёнок», — написал он в Telegram.

    Гладков уточнил, что пострадавших госпитализировали. По его словам, зафиксированы повреждения 17 частных домовладений.

  • Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен ещё троих украинских военнослужащих. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «В результате грамотно спланированной диверсионно-штурмовой операции... взяты в плен ещё трое солдат противника», — написал он в Telegram-канале.

  • Артиллеристы группировки войск «Запад» с первого выстрела уничтожили расчёт и точку взлёта БПЛА противника. Кадры Минобороны РФ.

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