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Ведущая 360 View на RT: США были в сантиметре от хаоса из-за покушения на Трампа

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Политическая напряжённость в США сейчас очень высока. Если бы выстрел на митинге в Пенсильвании оказался смертельным для Дональда Трампа, то Америка погрузилась в полный беспредел, заявила ведущая программы 360 View на RT Скотти Нелл Хьюз.
Ведущая 360 View на RT: США были в сантиметре от хаоса из-за покушения на Трампа
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

«Все кругом, будь то республиканцы или демократы, осознают, что мы находились буквально в сантиметре от того, чтобы в стране воцарился полный беспредел. Если бы выстрел в Трампа оказался смертельным, Америка погрузилась бы в хаос», — сказала она.

Даже сейчас остаётся множество вопросов о том, во что эта ситуация выльется в политическом плане как для республиканцев, так и для нынешнего президента Джо Байдена, подчеркнула журналистка.

«Направленная против Трампа риторика, которая в последние четыре — шесть лет постоянно нарастает, представляет сейчас огромную опасность для американцев, и мне кажется, произошедшее сегодня — это прямой результат немалого количества как публичной, так и кулуарной риторики последних трёх лет», — сказала Хьюз.

Американский телеведущий Стив Мальцберг в эфире RT отметил, что каждый день американские СМИ называют Дональда Трампа лжецом и угрозой демократии, но не осуждают, когда кто-то грозится его избить.

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