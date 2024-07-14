Телеведущий Мальцберг: каждый день СМИ в США называют Трампа угрозой демократии

Каждый день американские СМИ называют Дональда Трампа лжецом и угрозой демократии, но не осуждают, когда кто-то грозится его избить, заявил в эфире RT американский телеведущий Стив Мальцберг.

Как подчеркнул ведущий, когда левые сталкиваются с насилием или когда оно исходит от правых, тут же всю вину сваливают на Трампа и его сторонников.

«В СМИ это звучит повсюду, день за днём. Поэтому, если найдётся ненормальный или способные на такое люди, они будут руководствоваться тем, что там себе говорят такие люди... Байден дважды заявлял, что хотел бы завести Трампа за спортзал и выбить из него дух. Есть и другие примеры. Но в СМИ это не обсуждают, не говорят, что это ужасно. Вот в какой атмосфере мы живём», — сказал Мальцберг.

Как отметил в эфире RT журналист-расследователь Бен Свонн, левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство» и американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

ФБР уже взяло на себя главенствующую роль в расследовании стрельбы на митинге сторонников Трампа в штате Пенсильвания. Экс-президент получил огнестрельное ранение правого уха.

По данным американских органов безопасности, в результате стрельбы на митинге один человек погиб, ещё двое оказались в критическом состоянии. По данным СМИ, в бывшего президента стрелял 20-летний мужчина.