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Журналист Свонн: истеблишмент в ужасе от перспективы возвращения Трампа

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Левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство», американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом в эфире RT после покушения на кандидата в президенты заявил журналист-расследователь Бен Свонн.

«И вот какую проблему он для них представляет: им была не по душе его политика, когда он был президентом, поэтому они попытались уничтожить его как человека, обанкротить. В результате всех этих исков ему грозят невероятные финансовые издержки — сотни миллионов долларов. Они пытались упрятать его за решётку. Преследовали так, как мы ещё никогда не видели», — заявил он.

По мнению Свонна, если Трамп станет президентом, он искоренит значительную часть бюрократии и «глубинного государства», потому что нет ничего более опасного, чем «раненый» человек.

Ранее эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов в беседе с RT рассказал об ошибках, допущенных службой безопасности во время покушения на Дональда Трампа.

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