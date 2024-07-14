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Аналитик назвал халатностью действия службы безопасности Трампа

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Полина Полетаева
Эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов в беседе с RT рассказал об ошибках, допущенных службой безопасности во время покушения на Дональда Трампа.
Аналитик назвал халатностью действия службы безопасности Трампа
  • AP
  • © Gene J. Puskar

Специалист отметил, что секретная служба и служба безопасности Соединённых Штатов, как правило, работают на достаточно высоком уровне, но произошедшее — нонсенс.

«Это был промах и просто прокол по обеспечению его (Дональда Трампа. — RT) безопасности. И, соответственно, можно это назвать на самом деле банальной халатностью со стороны сотрудников спецслужб», — считает Веселов.

Он рассказал, что во время подобных мероприятий «все службы работают во взаимодействии».

«Сотрудники спецслужб, которые работают по гражданке, рассеиваются в толпе и выявляют подозрительных лиц и потенциальную угрозу охраняемого лица... Должны рассредоточиваться снайперы, сотрудники спецслужб и заранее защищать всю ближайшую территорию проведения мероприятия. Допустить гражданина с оружием буквально вплотную к Трампу, и чтобы он произвёл выстрелы, — это нонсенс. Такого быть не должно, да и в практике такого, в принципе, я не помню», — добавил аналитик.

Он также пояснил, что в момент нападения телохранители, у которых имеются специальные средства, должны сразу закрыть охраняемое лицо.

«Например, чемоданчик, который раскрывается во время нападения и его металлические пластины защищают охраняемое лицо в случае открытия огнестрельного огня... Нужно было повалить (Трампа. — RT) на землю и ждать, пока не передадут, что нападавший задержан или уничтожен. Только после этого можно будет дать возможность охраняемому лицу подняться на ноги. А в данном случае повалили, подняли и попытались его увести. Вот это уже, к сожалению, профессиональная ошибка», — заключил Веселов.

Ранее заместитель начальника коммуникаций экс-президента США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала первое видео с политиком после покушения.

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