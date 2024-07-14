Аналитик назвал халатностью действия службы безопасности Трампа
- AP
- © Gene J. Puskar
Специалист отметил, что секретная служба и служба безопасности Соединённых Штатов, как правило, работают на достаточно высоком уровне, но произошедшее — нонсенс.
«Это был промах и просто прокол по обеспечению его (Дональда Трампа. — RT) безопасности. И, соответственно, можно это назвать на самом деле банальной халатностью со стороны сотрудников спецслужб», — считает Веселов.
Он рассказал, что во время подобных мероприятий «все службы работают во взаимодействии».
«Сотрудники спецслужб, которые работают по гражданке, рассеиваются в толпе и выявляют подозрительных лиц и потенциальную угрозу охраняемого лица... Должны рассредоточиваться снайперы, сотрудники спецслужб и заранее защищать всю ближайшую территорию проведения мероприятия. Допустить гражданина с оружием буквально вплотную к Трампу, и чтобы он произвёл выстрелы, — это нонсенс. Такого быть не должно, да и в практике такого, в принципе, я не помню», — добавил аналитик.
Он также пояснил, что в момент нападения телохранители, у которых имеются специальные средства, должны сразу закрыть охраняемое лицо.
«Например, чемоданчик, который раскрывается во время нападения и его металлические пластины защищают охраняемое лицо в случае открытия огнестрельного огня... Нужно было повалить (Трампа. — RT) на землю и ждать, пока не передадут, что нападавший задержан или уничтожен. Только после этого можно будет дать возможность охраняемому лицу подняться на ноги. А в данном случае повалили, подняли и попытались его увести. Вот это уже, к сожалению, профессиональная ошибка», — заключил Веселов.
Ранее заместитель начальника коммуникаций экс-президента США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала первое видео с политиком после покушения.