Дотком призвал поблагодарить Путина за разумный ответ на провокации США
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Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Доткома, мир должен быть благодарен Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные, мудрые политики, действующие сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны американского правительства.
«Поэтому мы всё ещё живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — добавил он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Путин — очень рациональный политик, который показывает высочайший уровень ведения переговоров.