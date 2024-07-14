Мир должен благодарить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации Соединённых Штатов, заявил бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Доткома, мир должен быть благодарен Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные, мудрые политики, действующие сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны американского правительства.

«Поэтому мы всё ещё живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — добавил он.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Путин — очень рациональный политик, который показывает высочайший уровень ведения переговоров.