Дегтярёв призвал молодёжь следовать ценностям чистого и честного спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв призвал молодое поколение спортсменов следовать ценностям чистого и честного спорта.

«Как отмечает президент России, в основе отечественных традиций воспитания чемпионов лежат идеалы и ценности олимпизма. Сегодня важно, чтобы молодые атлеты следовали ценностям чистого и честного спорта, с уважением относились к наставникам. Задача — укреплять спортивный резерв», — сказал Дегтярёв, слова которого с выставки-форума «Россия» приводит РИА Новости.

Министр отметил, что граждан России объединяет любовь к Отечеству и спорту.

На посту министра спорта Дегтярёв сменил Олега Матыцина, который возглавлял ведомство с 2020 по 2024 год. Кандидатуру Дегтярёва единогласным решением поддержал комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.