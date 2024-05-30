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Путин наградил Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Президент России Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Церемония прошла в Кремле.

«Есть такое выражение: «помазанник Божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что всё, что вам даётся, даётся оттуда. Силы, титанический труд, который вы всегда — до СВО и сейчас — кладёте на то, чтобы наша страна процветала, и она процветает», — сказала Винер, слова которой приводит РИА Новости, в благодарственной речи.

Она отметила, что все граждане страны должны грудью стоять за спиной главы государства и добавила, что спортсменов это тоже касается. По её словам, все граждане России мобилизованы в непростое для страны время.

Ранее во Дворце Ирины Винер прошла церемония Русской музыкальной премии.

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