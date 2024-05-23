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Во Дворце Ирины Винер прошла церемония Русской музыкальной премии

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Во Дворце Ирины Винер 22 мая прошло главное музыкальное событие весны — Русская музыкальная премия телеканала RU.TV.

Цветом премии стал белый — символ бесконечности, чистоты, искренности и всего нового. Белоснежным было оформление сцены и звёздной дорожки, а также наряды приглашённых. Концерт открыла группа Artik & Asti.

Каждый номер представлял собой театрализованное шоу на фоне грандиозных многоуровневых декораций, режиссёром церемонии стал известный постановщик зрелищных мероприятий Алексей Голубев с командой MAG film.

«Всё потрясающе! Премия очень красивая, яркая. Белоснежная, будто в этом сезоне все начали с чистого листа. Как пишут Telegram-каналы, шоу-бизнес на премии RU.TV очистился!» — поделился впечатлениями Николай Басков.

Ранее были названы лауреаты первой части Национальной премии интернет-контента 2024 года.

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