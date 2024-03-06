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Названы лауреаты первой части Национальной премии интернет-контента 2024 года

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Стали известны итоги первой части Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония прошла в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус.
Названы лауреаты первой части Национальной премии интернет-контента 2024 года
  • © ИРИ АНО «Институт развития интернета»

Награды вручили в 14 ориентированных на молодёжную аудиторию номинациях.

«Символично, что в этом году премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодёжи. Одна из главных задач нашей награды — открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несёт аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причём часто не только в России», — заявил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Победу в номинации «Проект в вертикальном формате» одержал веб-сериал «Ваня, спасай!», главную роль в котором сыграл певец Ваня Дмитриенко.

Анимационный сериал «Супергерои.ру» стал лучшим в категории «Анимационный проект», а финал сериала «Реальные пацаны» назван лучшим «Вирусным контентом».

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил статуэтку в номинации «Делая мир лучше» документальному проекту о волонтёрах #невсёравно.

Мультимедийный образовательный «Проект 1812» (часть 2) стал лучшим в категории «Сохраняя историческую память».

Имена ещё 22 лауреатов премии назовут 30 мая в Москве.

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