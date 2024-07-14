Футболки с фотографией Трампа после покушения появились в интернет-магазинах

В интернет-магазинах после покушения на экс-президента США Дональда Трампа начали продаваться футболки с фотографией, на которой политик вскидывает кулак вверх после того, как в него стреляли на митинге в Пенсильвании.

Футболки с такими изображениями массово стали появляться на китайских маркетплейсах, сообщает South China Morning Post.

Газета Politico тоже обратила внимание на то, что сторонники Трампа начали покупать футболки с ним всего через несколько часов после того, как политик пережил покушение.

Так, на некоторых футболках, которые рекламировались в сети, видны надписи: «Стрельба делает меня сильнее» и «Я никогда не остановлюсь».