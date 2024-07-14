RT в Telegram
Подпишись

Футболки с фотографией Трампа после покушения появились в интернет-магазинах

Короткая ссылка
В интернет-магазинах после покушения на экс-президента США Дональда Трампа начали продаваться футболки с фотографией, на которой политик вскидывает кулак вверх после того, как в него стреляли на митинге в Пенсильвании.
Футболки с фотографией Трампа после покушения появились в интернет-магазинах
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Swensen

Футболки с такими изображениями массово стали появляться на китайских маркетплейсах, сообщает South China Morning Post.

Газета Politico тоже обратила внимание на то, что сторонники Трампа начали покупать футболки с ним всего через несколько часов после того, как политик пережил покушение.

Так, на некоторых футболках, которые рекламировались в сети, видны надписи: «Стрельба делает меня сильнее» и «Я никогда не остановлюсь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить