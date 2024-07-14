Футболки с фотографией Трампа после покушения появились в интернет-магазинах
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Футболки с такими изображениями массово стали появляться на китайских маркетплейсах, сообщает South China Morning Post.
Газета Politico тоже обратила внимание на то, что сторонники Трампа начали покупать футболки с ним всего через несколько часов после того, как политик пережил покушение.
Так, на некоторых футболках, которые рекламировались в сети, видны надписи: «Стрельба делает меня сильнее» и «Я никогда не остановлюсь».