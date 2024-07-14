«Заходили в тыл и наносили чувствительные удары»: как воевала и почему была воссоздана Днепровская военная флотилия

80 лет назад, 14 июля 1944 года, Иосиф Сталин подписал приказ о награждении сотен военнослужащих Днепровской военной флотилии за участие в освобождении Пинска. Боевое крещение соединения состоялось в ходе операции «Багратион», в которой днепровцы поддерживали наступление сухопутных частей Красной армии. Боевой путь моряков закончился в Берлине. Решение о воссоздании Днепровской флотилии было принято в мае 2024 года. По мнению экспертов, это соединение сформировано для поддержки сухопутных сил группировки «Днепр».

80 лет назад Иосиф Сталин подписал приказ о награждении частей и соединений, наиболее отличившихся при взятии города Пинска в Белорусской ССР — важного опорного пункта обороны немцев на Брестском направлении. В документе отдельно отмечалась роль, которую в этой операции сыграли бойцы Днепровской речной военной флотилии. По словам историков, моряки-днепровцы проявили высокие морально-боевые качества, массовый героизм, воинское мастерство и инициативу.

Сотни матросов, старшин и офицеров были награждены орденами и медалями, а девять человек удостоились звания Героя Советского Союза. Позднее, 23 июля 1944 года, указом Президиума Верховного Совета СССР Днепровская флотилия была награждена орденом Красного Знамени. Эту же высокую награду получили 1-я Бобруйская и 2-я Лунинецкая бригады речных кораблей, 2-й отдельный гвардейский Бобруйский дивизион бронекатеров.

Как заявил в беседе с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, высшее руководство СССР удостоило Днепровскую флотилию высоких наград за успешное выполнение задач в рамках стратегической наступательной операции «Багратион», в ходе которой была освобождена Белоруссия.

«Днепровская флотилия успешно действовала на Десне, Припяти, Березине и Пине. Освобождение Белоруссии стало первой битвой днепровцев», — отметил Стрельбицкий.

От Полесья до Берлина

История Днепровской флотилии во время Великой Отечественной войны началась после сражения на Курской дуге, когда Красная армия отодвинула линию фронта до Днепра, а вермахт стал укреплять оборону на западном берегу.

При формировании соединения использовался опыт Волжской военной флотилии, которая оказала значительную огневую и логистическую поддержку сухопутным силам Красной армии во время Сталинградской битвы.

Приказ о воссоздании Днепровской военной флотилии нарком ВМФ Николай Кузнецов подписал 14 сентября 1943 года. После этого с Волги в бассейн Днепра был переброшен передовой отряд кораблей. Командующим флотилией был назначен капитан 1-го ранга Виссарион Григорьев.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, уже на следующий день после приказа Кузнецова оперативная группа из трёх офицеров и пяти краснофлотцев приступила к определению пунктов базирования и гидрографической разведке на Днепре. Развёртывание флотилии осуществлялось на реке Десне.

«Поначалу вести гидрографическую разведку рек Днепровского бассейна помогали партизаны, рыбаки и бывшие бакенщики. К весне 1944 года флотилия имела гидрографический отдел с гидрорайонами на Березинском и Припятском операционных направлениях», — сообщается в материалах НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ.

Транспортировка бронекатеров Днепровской флотилии по железной дороге

© Минобороны РФ

Как рассказал Константин Стрельбицкий, Днепровская флотилия с её малогабаритными плавсредствами практически идеально подходила для выполнения транспортных и огневых задач в Полесье и южной части Белорусской ССР, где расположен целый лабиринт малых рек, входящий в бассейн Днепра.

«Белорусское Полесье — это территория многочисленных болот и огромного количества водных преград. Поэтому без речной флотилии действовать там было просто физически невозможно. Главным образом Днепровская флотилия располагала бронированными артиллерийскими катерами, тральщиками и плавсредствами для переправы людей, техники и грузов», — пояснил Стрельбицкий.

К 12 ноября 1943 года по железной дороге к станции Пироговка в Сумской области УССР прибыли эшелоны с катерами. В короткие сроки военнослужащие построили 800-метровую железнодорожную ветку от станции к берегу Десны, где был сооружён деревянный склиз для спуска катеров на воду.

Штатной численности Днепровская флотилия достигла к апрелю 1944 года. На тот момент её состав насчитывал около 140 боевых кораблей и судов, плавучую артиллерийскую батарею и два зенитных дивизиона. Перед началом операции «Багратион» флотилия перешла в подчинение командованию 1-го Белорусского фронта, с войсками которого ей предстояло взаимодействовать на Бобруйском и Пинском направлениях.

Боевым крещением флотилии стала Бобруйская наступательная операция, в рамках которой моряки выполняли задачи на реках Припять, Березина и Птичь. Утром 24 июня перед броском на вражеские позиции днепровцы вместе с сухопутными войсками провели мощную артиллерийскую подготовку.

Действия Днепровской флотилии на Березине и Припяти в июне — июле 1944 года

© Минобороны РФ

По назначенным целям экипажи кораблей выпустили свыше 1,3 тыс. снарядов, уничтожив склад боеприпасов, несколько блиндажей и огневых точек вермахта. Корректировку выполнял малый десант, высаженный с бронекатеров на берег в непосредственной близости от противника.

На следующий день часть кораблей Днепровской флотилии прошла вверх по реке, к селу Здудичи, которое располагалось за линией фронта. Несмотря на огонь немцев, они смогли высадить две роты пехотинцев, которые овладели вражескими траншеями. Так удалось создать плацдарм для последующего развития наступления на Бобруйск.

26 июня сухопутные войска при поддержке днепровцев освободили Здудичи, а затем сломили ожесточённое сопротивление врага у населённого пункта Паричи, нарушив его коммуникацию через Березину. Действия флотилии привели к тому, что немецкие дивизии на разных берегах реки оказались разобщены. Впоследствии соединение вермахта в районе Паричей было полностью разгромлено.

К юго-восточной окраине Бобруйска корабли флотилии прорвались вечером 27 июня. Они обстреляли укрепления вермахта и переправили на правый берег Березины части 217-й стрелковой дивизии. Таким образом Красной армии удалось нанести удар по тылу немецкого гарнизона. 28 июня флотилия поддерживала огнём красноармейцев, которые уже вели уличные бои. На следующий день советские войска полностью овладели жилыми кварталами, портом и железнодорожной станцией Бобруйска.

За время боёв на Бобруйском направлении днепровцы уничтожили 25 артиллерийских и миномётных батарей, шесть танков, четыре склада и десять вагонов с боеприпасами, 44 дзота.

Важную роль Днепровская флотилия сыграла в снабжении сухопутных частей РККА. В материалах Минобороны сообщается, что катера работали непрерывно, делая каждый до 30 рейсов в сутки. Они перевозили даже повозки с грузами, автомашины, а на спаренных бронекатерах через реку переправлялись 122-мм орудия, чего никогда ранее не делалось.

Масштабы этой транспортировки были беспрецедентными для речных флотилий РККА. Только за трое суток на трёх переправах на правый берег Березины были доставлены 66 тыс. человек, 1550 орудий и миномётов, 500 автомашин с боеприпасами и другими грузами, 7 тыс. гружёных повозок и более 7 тыс. лошадей.

Аналогичные задачи другая часть сил Днепровской флотилии выполняла на Припяти, помогая Красной армии выбивать врага из укреплений на Пинском направлении. В штурме Пинска — ключевого населённого пункта на пути советских войск к Бресту — принимали участие две бригады речных кораблей.

Полуглиссер ПГ-78 Днепровской военной флотилии

© Минобороны РФ

Действия советских войск сильно осложняла заболоченная прибрежная местность, которая просматривалась с возвышенных мест города на 10 км. Нанести скрытный удар по немецкому гарнизону было практически невозможно. Тем не менее в ночь на 12 июля под покровом темноты без навигационных ориентиров кораблям флотилии удалось пройти вглубь немецкой обороны и высадить 550 человек из состава 415-й дивизии. Десантирование было неожиданным, и противник не смог оказать серьёзного сопротивления.

Благодаря захваченному плацдарму была освобождена юго-восточная часть города. Однако сразу подтянуть к Пинску силы, необходимые для дальнейшего продвижения Красной армии, не удалось. Пользуясь этим, немцы начали стягивать к плацдарму 415-й дивизии войска с целью его полной ликвидации. Одновременно они обстреливали корабли днепровцев, но тем удавалось прорываться к пехотинцам и снабжать их боеприпасами.

Ожесточённое сопротивление десанта помогло сковать значительные силы врага. В ночь на 14 июля в Пинск ворвались части двух дивизий РККА, которые к утру полностью выбили оккупантов из города.

После освобождения Пинска дальнейшие действия флотилии на направлении к Бресту были невозможны из-за того, что противник разрушил гидротехнические сооружения Днепровско-Бугского канала. По завершении операции «Багратион» флотилия была переброшена на реку Западный Буг, а затем на Вислу.

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Во второй половине марта 1945 года по приказу маршала Георгия Жукова моряки начали 700-километровый переход на Одер, преодолев путь по рекам Висла, Нотец, Варта и по Бромбергскому каналу. Перед Днепровской флотилией была поставлена задача поддержать войска 1-го Белорусского фронта, наступавшие на Берлин.

В преддверии Берлинской операции корабли флотилии перебросили через Одер разведывательно-штурмовые группы, обеспечив им необходимую огневую поддержку. Также днепровцы приняли непосредственное участие в штурме немецкой столицы. В конце апреля вместе с красноармейцами они провели во многом уникальную операцию, применив лёгкие полуглиссеры для переправки войск 9-го стрелкового корпуса на западный берег Шпрее. Морякам удалось перевезти 16 тыс. бойцов, 27 танков на платформах, 100 орудий и миномётов, около 700 повозок с боеприпасами и грузами.

По словам историков, в боях за Берлин обессмертил себя экипаж в составе старшины 2-й статьи Михаила Сотникова и старшего матроса Николая Баранова. Днепровцы действовали под шквальным огнём вермахта. Сотников получил тяжёлое ранение, но смог довести судно до берега. Затем за штурвал встал Баранов и перевёз ещё 120 пехотинцев. Совершая 11-й рейс, матрос получил смертельное ранение. Превозмогая боль, он довёл полуглиссер до берега. Оба днепровца получили звание Героя Советского Союза посмертно. Сама флотилия за действия в Берлинской операции была награждена орденом Ушакова I степени.

«Героическая Днепровская флотилия закончила свой боевой путь в Берлине. Благодаря мужеству и самоотверженности моряков советские войска умело маневрировали и создавали плацдармы для наступления. После Великой Отечественной войны Днепровская флотилия была расформирована за отсутствием необходимости вести боевые действия на реках», — отметил Константин Стрельбицкий.

Бесценный опыт

В настоящее время Днепровская флотилия снова выполняет боевые задачи. О воссоздании этого соединения было объявлено в марте 2024 года на заседании коллегии Минобороны. Как пояснили опрошенные RT эксперты, возрождение Днепровской флотилии обусловлено тем, что бассейн Днепра снова превратился в театр военных действий.

Напомним, в настоящее время низовья Днепра в Херсонской и Запорожской областях с каскадом водохранилищ фактически разграничивают позиции ВСУ и российской армии. Задачи на левом берегу реки выполняют морские пехотинцы Северного и Черноморского флотов, подразделения ВДВ и других соединений, входящих в группировку войск «Днепр».

Согласно данным Минобороны РФ, российские войска регулярно наносят удары по скоплениям техники и живой силы ВСУ на правом берегу, а также пресекают попытки противника высадить десант с помощью быстроходных плавсредств. Для уничтожения вражеских целей чаще всего используются FPV-дроны, ствольные артиллерийские орудия и РСЗО.

Поражение FPV-дронами плавсредств ВСУ на Днепре

Одновременно морские пехотинцы отрабатывают тактику по форсированию водных преград и высадки десанта на Херсонском направлении. По информации Минобороны РФ, военнослужащие учатся прикрывать друг друга плотным огнём и удерживать плацдарм, отражая атаки неприятеля.

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«Тренировки проводятся в условиях, максимально приближенных к реальности. Местность предстоящих боевых действий специфическая, много узких проток и островов, которые не имеют твёрдого покрытия. Поэтому каждый боец должен твёрдо знать свою задачу и своё место, а навыки действий отработать до автоматизма», — сообщается в материалах военного ведомства.

Как заявил в комментарии RT капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин, воссозданная на Днепре флотилия усилит возможности сухопутных подразделений ВС РФ в этом районе.

Как предполагает эксперт, в состав флотилии могут быть включены бронированные катера, оснащённые артиллерийскими орудиями, тральщики и плавсредства, приспособленные для высадки десанта и транспортировки грузов. Также, по мнению Дандыкина, днепровцы могут получить 130-мм самоходные артиллерийские установки А-222 «Берег», которые способны поддерживать огнём действия морской пехоты и уничтожать катера противника.

«На мой взгляд, сейчас важно вернуться к тщательному изучению бесценного опыта применения речных флотилий в Великой Отечественной. Днепровская и Волжская флотилии умело поддерживали сухопутные подразделения Красной армии, заходили немцам в тыл и наносили им чувствительные удары. Вот и сейчас если враг добровольно не отступит с правого берега, то, я думаю, весь мир вновь узнает о нашей Днепровской флотилии», — заявил Дандыкин.