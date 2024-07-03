«Дала почувствовать приближение окончательной победы над врагом»: в МО опубликовали документы об операции «Багратион»

К 80-летию освобождения города-героя Минска от нацистских оккупантов Министерство обороны РФ запускает на своём сайте новый историко-познавательный раздел «Победные удары «Багратиона»». Он посвящён подготовке и проведению Белорусской стратегической наступательной операции советских войск, носившей кодовое название «Багратион». В разделе обнародованы такие документы, как директивы Ставки, планы операций, оперсводки, наградные листы, боевые приказы и донесения. По словам историков, эти материалы в очередной раз подтверждают, что Белорусская наступательная операция стала одной из вершин стратегического искусства советских полководцев.

Минобороны РФ запустило на своём сайте историко-познавательный раздел «Победные удары «Багратиона». Он содержит рассекреченные архивные документы о подготовке и проведении Белорусской наступательной операции «Багратион»: директивы Ставки, планы операций, оперсводки, наградные листы, боевые приказы и донесения, а также уникальные фотоматериалы.

«Стратегически важная задача»

В результате масштабного наступления Красной армии на Правобережной Украине в конце 1943 — начале 1944 года и в то же самое время скромных успехов в Восточной Белоруссии на центральном участке советско-германского фронта образовался так называемый белорусский балкон. Он нависал над советскими войсками на Украине, не давая развивать наступление в направлении Минска, Варшавы и Берлина.

«Перед Красной армией стояла стратегически важная задача. «Белорусский балкон» был для неё потенциальным коридором к сердцу оккупированной нацистами Европы», — заявила в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Ольга Добжиньска.

Ставка Верховного главнокомандования запланировала на лето 1944 года Белорусскую стратегическую наступательную операцию, получившую кодовое наименование «Багратион». В своих рукописных записях от 20 мая 1944 года, опубликованных в новом историческом разделе на сайте Минобороны, первый заместитель начальника Генштаба РККА генерал армии Алексей Антонов указывал, что целями этой операции была ликвидация выступа противника в районе Витебска, Бобруйска, Минска и выход на рубеж городов Дисна, Молодечно, Столбцы, Старобин. Противник сосредоточил на этом направлении 42 дивизии.

С советской стороны к проведению операции были привлечены войска четырёх фронтов: 1-го Прибалтийского (командующий — генерал армии Иван Баграмян), 1-го (командующий — генерал армии Константин Рокоссовский), 2-го (командующий — генерал-полковник Георгий Захаров) и 3-го Белорусских фронтов (командующий — генерал-полковник Иван Черняховский). Их поддерживали авиация дальнего действия, Днепровская военная флотилия и партизаны.

Подготовка к Белорусской стратегической операции велась в условиях максимальной скрытности и дезинформации противника.

«Все передвижения войск и техники производить только в ночное время, строго соблюдая дисциплину ночного марша. Движение днём разрешать лишь при абсолютно нелётной погоде, отдельными группами и вне наземного наблюдения со стороны противника. На днёвках и в новых районах сосредоточения войска и технику располагать рассредоточено, тщательно замаскировав их», — указывается в директиве Ставки Верховного главнокомандования от 29 мая 1944 года.

Записка НГШ 20.05.1944

© Минобороны РФ

Также командующим войсками советских фронтов приказывалось имитировать проведение масштабных оборонительных работ на белорусском направлении — в частности, возведение укреплений и установку минных полей.

В начале 1944 года командование Красной армией проводило операцию по дезинформации противника, демонстрируя намерение атаковать летом или на Крайнем Севере, или на Юге. Эта кампания в дальнейшем способствовала успеху как советского наступления в Белоруссии, так и высадки западных союзников в Нормандии.

Директива СВГК №220110 29.05.1944

© Минобороны РФ

«Заставить противника перебросить свои тактические резервы и огневые средства на ложное направление… Изготовить и поставить на огневые позиции макеты орудий на участке м. Ленино, м. Морозово с имитаций артогня отдельными орудиями. Изготовить и рассредоточить макеты танков в лесу и показать их движение в дневное и ночное время… Для обозначения большого скопления наших войск в районах сосредоточения в ночное время разводить большое количество костров», — говорится в плане дезинформации противника на период с 16 по 25 июня 1944 года.

Замысел операции «Багратион» предусматривал прорыв глубокими ударами четырёх фронтов в оборону противника на шести направлениях, окружение и уничтожение группировки врага на флангах белорусского выступа — в районах Витебска и Бобруйска. После этого советские войска должны были, наступая по сходящимся направлениям на Минск, окружить и ликвидировать восточнее белорусской столицы главные силы группы армий «Центр», а в дальнейшем, наращивая силу удара, выйти на рубеж Каунас — Белосток — Люблин.

Операция "Багратион"

РИА Новости

© Петр Бернштейн

«Подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта Могилёвскую группировку противника и выйти на р. Березина… Ближайшая задача — выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на западном его берегу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилёвым и развивать наступление в общем направлении Березино, Смиловичи», — предписывалось в директиве Ставки Верховного главнокомандования от 31 мая 1944 года войскам 2-го Белорусского фронта.

При выборе направления главного удара Красной армии была ярко выражена идея сосредоточения сил на минском направлении. При этом одновременный прорыв фронта на шести участках приводил к рассечению сил противника и затруднял ему использование резервов при отражении наступления советских войск.

Схема Минская НО 29.06-04.07.1944

© Минобороны РФ

«Было замкнуто кольцо окружения»

К началу операции «Багратион» в составе наступающих войск насчитывалось 1,2 млн человек, 34 тыс. орудий и миномётов, 4070 танков и самоходно-артиллерийских установок, около 5 тыс. боевых самолётов. Советские войска превосходили противника по живой силе в 1,5 раза, по орудиям и миномётам — в 4,4 раза, танкам и самоходно-артиллерийским установкам — в 4,5 раза и по самолётам — в 3,6 раза. Ни в одной из предшествовавших наступательных операций Красная армия не имела такого количества артиллерии, танков, боевых самолётов и такого превосходства в силах, как в Белорусской.

План дезинформации войск противника 16-25.06.1944

© Минобороны РФ

Советским войскам предстояло решить очень тяжёлую задачу. Нацисты выстроили в Белоруссии многополосную, глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из нескольких рубежей, общей глубиной до 250 км.

«Это была трудная для наших механизированных частей местность, изобилующая лесами и болотами. Решить боевые задачи в таких местах без помощи выступавших в качестве проводников партизан было бы практически невозможно», — подчеркнул в разговоре с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Такие города, как Витебск, Орша, Бобруйск, были превращены гитлеровцами в крепости, окружённые минными полями, колючей проволокой, многочисленными дотами и дзотами.

Текст листовок ПО 31А

© Минобороны РФ

По характеру боевых действий и содержанию задач операция «Багратион» делится на два этапа: первый — с 23 июня по 4 июля 1944 года, в ходе которого было проведено пять фронтовых операций: Витебско-Оршанская, Могилёвская, Бобруйская, Полоцкая и Минская, и второй — с 5 июля по 29 августа 1944 года, включавший ещё пять фронтовых операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин-Брестскую.

Началу советского наступления предшествовала мощная артиллерийская подготовка, продолжавшаяся более двух часов. Кроме того, большое внимание уделялось сосредоточению усилий авиации на направлении главных ударов фронтов и удержанию господства в воздухе. Только накануне наступления было совершено 2,7 тыс. самолёто-вылетов.

© Минобороны РФ

«Форсировав Березину и овладев городом Ново-Борисов, войска армии продолжали стремительное преследование частей противника, двигались в направлении на столицу Белоруссии — Минск… Продолжение преследования противника. Эта задача войсками армии была выполнена. 2 и 3 июля 24, 25, 26-й полицейские полки, 2-й охранный велосипедный полк, 44-й охранный полк и 419-й строительный батальон немцев, оказывая сопротивление отдельными отрядами и артиллерийско-миномётным огнём, поспешно отходил в юго-западном направлении», — говорится в описании боевых действий войск 31-й армии в Минской наступательной операции.

В докладе 33-й армии «Преследование и уничтожение группировки противника восточнее г. Минска» подчёркивалось, что маршрут отхода нацистских войск до реки Березины был усеян трупами гитлеровских солдат и брошенной техникой.

Отчёт о боевых действиях 4-й ГвТБр

© Минобороны РФ

«Было замкнуто кольцо окружения, внутри которого восточнее Минска оказалась большая группировка немецких войск», — говорится в описании операции.

При этом окружённым под Минском войскам противника предлагали великодушные условия капитуляции: немцам гарантировались жизнь, безопасность и возвращение домой после войны.

Превращая Минск в «город-крепость», согласно директивам нацистского командования, гитлеровцы использовали в качестве «источника строительных материалов» городские здания. Строения, мешавшие обзору, они сносили. 1 июля нацисты подожгли город, вывели из строя водопровод, канализацию, телефонно-телеграфную связь и взорвали 23 работавших до этого предприятия.

Оперсводка Белорусского штаба партизанского движения №20

© Минобороны РФ

3 июля 1944 года Минск был освобождён от нацистских оккупантов. Однако вокруг города ещё оставались разрозненные группы гитлеровцев, пытавшиеся пробиваться в западном направлении. Несмотря на все ужасы, устроенные оккупантами, советские воины, когда брали немецких военнослужащих в плен, проявляли по отношению к ним милосердие.

«Из общего количества пленных, взятых в период разгрома окружённой группировки — 38 тыс. человек, около 15 тыс. сдались в плен добровольно. Они или были приведены заброшенными пленными, или выходили на наши передачи через звуковещательные установки, или капитулировали по приказу своих генералов. Большинство из них читали наши листовки, имели их при себе», — говорится в донесении политического управления 2-го Белорусского фронта от 26 июля 1944 года «Об итогах работы по разложению окружённых войск противника восточнее Минска».

© Минобороны РФ

В ночь на 8 июля советские войска разгромили группу гитлеровцев под руководством командира 12-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Винценца Мюллера. Немецкий генерал сдался в плен и призвал поступить так же своих подчинённых.

«Багратион» — одна из вершин советского стратегического искусства, уникальная военная операция, во время которой всё шло согласно планам Москвы. Солдаты и командиры Красной армии действовали на поле боя как единый оркестр», — отметил в разговоре с RT военный историк Александр Макушин.

В ходе операции «Багратион» летом 1944 года представилась хорошая возможность продемонстрировать успехи СССР в войне, поднять дух москвичей и жителей других городов. Было решено провести немецких военнопленных во главе с генералами по улицам Москвы.

Боевое донесение 3-го Белорусского фронта №289/ОП 03.07.1944

© Минобороны РФ

«17 июля по улицам Москвы двигались колонны пленных немецких солдат и офицеров. Их было 57 600 человек. Но это лишь часть той огромной массы военнопленных, которые захвачены меньше чем за месяц наступающими войсками белорусских фронтов. Среди пленных — те, кто побывал в мешках под Витебском, Бобруйском и Минском, кто в бессильной ярости метался от одной стенки котла к другой, повсюду натыкаясь на непроходимую завесу огня и, в конце концов поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, сложил оружие и, подняв руки вверх, залопотал: «Гитлер капут!» — писала газета «Красный воин».

После освобождения Минска советские войска продолжили движение в западном направлении. Крупные германские группировки были разгромлены в районе Вильнюса и Бреста. Наступая в полосе свыше 1,1 тыс. км, части Красной армии продвинулись на запад на 550—600 км, достигнув предместий Варшавы. В конце августа они перешли к обороне.

Наградной лист Героя Советского Союза Фроликова Д.Г.

© Минобороны РФ

«Белорусская операция подарила надежду всем оккупированным народам Европы на освобождение, а бойцам Красной армии дала почувствовать приближение окончательной победы над врагом», — подытожила Ольга Добжиньска.