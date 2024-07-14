На станции разгрузки: ВС РФ поразили железнодорожный эшелон с бойцами и военной техникой ВСУ

Российские военные нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, а также по боевым позициям ЗРК IRIS-T и дивизиона ЗРК С-125 «Печора». По данным Минобороны РФ, в результате этих ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих и несколько единиц техники, включая четыре пусковые установки ЗРК. Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» овладели населённым пунктом Урожайное в ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

Российские войска нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, а также по боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона ЗРК «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Об этом говорится в новой сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

В результате этих ударов противник потерял свыше 140 человек, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку ЗРК IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 «Печора», многофункциональную РЛС TRML-4D производства ФРГ и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 33 украинских беспилотника и десять реактивных снарядов системы HIMARS.

Обстановка на линии соприкосновения

За минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116, 117, 125, 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка (Сумская область), Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица (Харьковская область). Отражена атака двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Также по теме МО: два «Искандера» уничтожили до 120 военных и 20 единиц техники ВСУ в Будах Армия России нанесла удар с помощью ОТРК «Искандер» по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области. Двумя...

Противник потерял до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-мм гаубицу M777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и шесть 122-мм гаубиц Д-30.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14, 44, 63, 115, 116-й механизированных бригад ВСУ, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады специального назначения «Азов»* в районах н. п. Купянск, Синьковка, Табаевка (Харьковская область), Петровское, Червоная Диброва, Макеевка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР).

За сутки противник потерял до 520 человек, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы: M777, M198 производства США и FH70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L119 производства Великобритании, 105-мм гаубицу M119 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24, 54, 72, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр (ДНР). Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника.

За сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 450 военнослужащих, два бронетранспортёра M113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США, девять автомобилей.

Также по теме Подполье: в Харькове заметили «свежее» пополнение французских наёмников В Харькове обнаружено пополнение наёмников из Франции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм САУ M109 Paladin производства США и Krab польского производства, гаубица M777, три орудия Д-20 и три гаубицы M119. Наряду с этим уничтожены станция РЭБ «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47, 59, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах н. п. Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новосёловка Первая и Торецк (ДНР).

За сутки отражены шесть контратак подразделений штурмовой бригады «Лють», 31, 32, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ.

Противник потерял до 300 человек, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие M777, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, три орудия M119 и 122-мм реактивную систему залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели н. п. Урожайное (ДНР). Бойцы проводят его зачистку и разминирование.

Также нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах н. п. Водяное, Пречистовка, Великая Новосёлка и Макаровка (ДНР). Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны.

ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, орудие M777, пять гаубиц FH70 и одну Д-20.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады Нацгвардии в районах н. п. Токаревка (Херсонская область), Новокаменка (Днепропетровская область), Нестерянка, Пятихатки и севернее Работина (Запорожская область).

Противник потерял здесь до 70 человек, четыре автомобиля, гаубицы M777 и M198, орудие Д-20. За сутки также уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.