МО: два «Искандера» уничтожили до 120 военных и 20 единиц техники ВСУ в Будах

Армия России нанесла удар с помощью ОТРК «Искандер» по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ в Харьковской области. Двумя ракетами уничтожено около 20 единиц техники и до 120 украинских военнослужащих.

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесён ракетный удар с применением двух оперативно-тактических ракет по месту стоянки железнодорожного эшелона 53-й ОМБр с боеприпасами в селе Буды Харьковской области», — сообщает Министерство обороны.

Среди уничтоженной техники — три БМП Marder, говорится в заявлении.

«Контроль результатов огневого поражения осуществлялся БПЛА «Орлан-10», — добавило министерство.

О том, что в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами, ранее сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, первый прилёт был в 15:45, второй — в 16:10.