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Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил об уничтожении российскими военными в Харьковской области украинского состава с боеприпасами.
Подполье: в Харьковской области уничтожен украинский состав с боеприпасами
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Прилет в село Буды, около Харькова. Детонацию слышали в городе», — указал Лебедев.

По его словам, первый прилёт был в 15:45, второй — в 16:10.

«Уничтожили состав с БК. В центре Харькова услышали, что ударили капитально», — добавил он.

Лебедев указал, что по его информации, в селе Буды находится большой железнодорожный узел со складами. 

Ранее в подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.

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