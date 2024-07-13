Подполье: 13 военных ВСУ умерли из-за кишечной инфекции на правом берегу Днепра
- AP
- © Oleg Petrasiuk
Как рассказали РИА Новости члены подполья, в 123-ю бригаду ВСУ были направлены медики из Одессы.
«В районе 10 июля среди её личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией», — указал собеседник.
По имеющимся у подпольщиков данных, 13 военнослужащих из бригады уже скончались, при этом в «критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных». Среди военных в критическом состоянии есть офицеры.
Ранее сообщалось, что Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне.