Подполье: 13 военных ВСУ умерли из-за кишечной инфекции на правом берегу Днепра

В подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.

Как рассказали РИА Новости члены подполья, в 123-ю бригаду ВСУ были направлены медики из Одессы.

«В районе 10 июля среди её личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией», — указал собеседник.

По имеющимся у подпольщиков данных, 13 военнослужащих из бригады уже скончались, при этом в «критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных». Среди военных в критическом состоянии есть офицеры.

Ранее сообщалось, что Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне.