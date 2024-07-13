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Подполье: 13 военных ВСУ умерли из-за кишечной инфекции на правом берегу Днепра

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В подполье заявили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области 13 украинских военных скончались в результате кишечной инфекции.
Подполье: 13 военных ВСУ умерли из-за кишечной инфекции на правом берегу Днепра
  • AP
  • © Oleg Petrasiuk

Как рассказали РИА Новости члены подполья, в 123-ю бригаду ВСУ были направлены медики из Одессы.

«В районе 10 июля среди её личного состава был зафиксирован скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией», — указал собеседник.

По имеющимся у подпольщиков данных, 13 военнослужащих из бригады уже скончались, при этом в «критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных». Среди военных в критическом состоянии есть офицеры.

Ранее сообщалось, что Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне.

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