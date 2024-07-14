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ВС России уничтожили РЛС воздушной разведки израильского производства

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Группировка войск «Днепр» уничтожила РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства.
ВС России уничтожили РЛС воздушной разведки израильского производства
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минобороны России.

Также были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские войска поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки противника.

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