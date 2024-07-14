ВС России уничтожили РЛС воздушной разведки израильского производства
Группировка войск «Днепр» уничтожила РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства.
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
Также были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.
Ранее стало известно, что российские войска поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки противника.
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