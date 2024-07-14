ВС России уничтожили РЛС воздушной разведки израильского производства

Группировка войск «Днепр» уничтожила РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства.

Об этом сообщает Минобороны России.

Также были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Ранее стало известно, что российские войска поразили железнодорожный эшелон с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки противника.