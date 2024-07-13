В Харькове обнаружено пополнение наёмников из Франции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковское сопротивление обнаружило новую группу французских наёмников», — сказал собеседник.

Как сказал Лебедев, один из жителей украинского города сообщил: «Франки военные возле РОСТа на Холодной горе, десяток, из них негр и женщина».

«Походу, проездом, перекусить в шавермичную. Чистенькие, свеженькие, значит, приехали, тем более РОСТ на Холодной горе — как раз со стороны въезда с Полтавы/Киева», — процитировал Лебедев свой источник.

На остановках рядом с посольством Франции в Москве появились призывы к французам сдаваться в российский плен. На плакатах показан командир французской дивизии СС «Шарлемань» Эдгар Пюо, уничтоженный советскими солдатами.

На постерах написано: «Французы, не повторяйте ошибок своих предков, их участь известна. Вызывайте Волгу 149.200».

В Кремле отмечали, что любые иностранные инструкторы на Украине не обладают иммунитетом от ударов по ним.