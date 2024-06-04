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Песков: у иностранных инструкторов ВСУ нет иммунитета от российских ударов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые иностранные инструкторы на Украине не обладают иммунитетом от ударов по ним.
Песков: у иностранных инструкторов ВСУ нет иммунитета от российских ударов
  • РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция намерена отправить военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.

«Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов — неважно они французские или не французские», — подчеркнул пресс-секретарь. 

Он также добавил, что Россия продолжает СВО в соответствии с поставленными задачами. 

Ранее представитель Кремля отметил, что США являются враждебной страной для России. 

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