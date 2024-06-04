Песков: у иностранных инструкторов ВСУ нет иммунитета от российских ударов
- РИА Новости
Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Франция намерена отправить военных инструкторов для обучения украинских военнослужащих.
«Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов — неважно они французские или не французские», — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также добавил, что Россия продолжает СВО в соответствии с поставленными задачами.
Ранее представитель Кремля отметил, что США являются враждебной страной для России.