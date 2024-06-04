Песков заявил, что США для России являются враждебной страной
- РИА Новости
Так он прокомментировал отказ Госдепа США выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в ПМЭФ. Представитель Кремля напомнил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, тем более во «вражеские страны».
«А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что элементы имперского поведения США связаны с предстоящими американскими выборами.