Песков заявил, что США для России являются враждебной страной

США для России — враждебная страна, как и Россия для Штатов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал отказ Госдепа США выпустить из страны экс-разведчика Скотта Риттера для участия в ПМЭФ. Представитель Кремля напомнил, что на бывших сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, тем более во «вражеские страны».

«А мы сейчас для них являемся вражеской страной — так же, как и они для нас», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что элементы имперского поведения США связаны с предстоящими американскими выборами.