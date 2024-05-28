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Путин: имперское поведение США связано с предстоящими выборами в Америке

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Президент России Владимир Путин заявил, что элементы имперского поведения США связаны с предстоящими американскими выборами.
Путин: имперское поведение США связано с предстоящими выборами в Америке
  • РИА Новости

«То, что сейчас происходит, то, что вояжеры по всему миру летают — то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают, — это же элементы имперского поведения», — сказал он в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

По его словам, американские политические обозреватели и аналитики говорят прямо, что США — это империя.

«В значительной степени их имперские амбиции связаны с внутриполитическими событиями. Сейчас выборы скоро президента, и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа боится спорить с США на тему Украины.

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