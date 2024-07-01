Кейн: я бы отдал всё, что сделал в своей карьере, за победу на Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о финальном матче чемпионата Европы с Испанией.

«Не секрет, что я не выиграл ни одного командного трофея, и с каждым годом я всё больше мотивирован изменить это. Сегодня у меня будет шанс выиграть один из самых крупных трофеев, которые только можно выиграть, и войти в историю моей страны. Без сомнения, я бы отдал всё, что сделал в своей карьере, чтобы сегодня у меня был особенный вечер и победа», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Матч Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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