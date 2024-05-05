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«Пари НН» выпустил форму с цветами, посвящённую пострадавшим от домашнего насилия

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«Пари НН» сыграет со «Спартаком» в матче 27-го тура РПЛ в форме со специальным дизайном в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.
«Пари НН» выпустил форму с цветами, посвящённую пострадавшим от домашнего насилия
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Перед матчем со «Спартаком» наша команда выйдет на поле в специальной форме — её расшили подопечные НЖКЦ (Нижегородский женский кризисный центр). Каждый цветок на футболках символизирует реальную историю женщин, которые пострадали от домашнего насилия. Мы сильнее, когда вместе», — говорится в сообщении.

4 мая «Пари НН» объявил о назначении Саши Илича на пост главного тренера команды. Сроки контракта с наставником не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

«Пари Нижний Новгород» и «Спартак» сыграют 5 мая. Начало матча — в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о назначении Илича на пост главного тренера «Пари НН».

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