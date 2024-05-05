Радимов: руководство «Пари НН» рискует, пригласив Илича

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о назначении Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Руководство рискует. Давайте объективно: чемпионат России он не знает. Ещё неделю назад он должен был заниматься другой командой. Футболистов он этих не знает. Особенностей нашего чемпионата он точно не знает. Это три минуса», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

4 мая «Пари НН» объявил о назначении Илича на пост главного тренера команды. Сроки контракта с наставником не указаны. Это первый иностранный тренер в истории клуба.

Напомним, что об отставке Сергея Юрана из «Пари НН» стало известно после поражения команды в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура РПЛ (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее Дмитрий Черышев раскритиковал назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН».