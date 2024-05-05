Агент Роналдо: на данный момент мы не получали предложений от других клубов

Хулио Сезар Гранха, агент форварда «Ростова» Роналдо, высказался о будущем своего клиента.

«На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера», — цитирует Гранху «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две передачи. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России.