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Агент Роналдо: на данный момент мы не получали предложений от других клубов

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Хулио Сезар Гранха, агент форварда «Ростова» Роналдо, высказался о будущем своего клиента.
Агент Роналдо: на данный момент мы не получали предложений от других клубов
  • РИА Новости

«На данный момент мы не получали предложений от других клубов, на нас никто не выходил по поводу возможного трансфера», — цитирует Гранху «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две передачи. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее Карпин раскритиковал реализацию «Ростова» после вылета из Кубка России.

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