Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в чемпионате России с 50 очками. На втором месте идёт набравший такое же количество баллов «Краснодар». «Динамо» замыкает тройку (47).

Ранее в «Зените» высказались о чемпионской гонке в РПЛ.