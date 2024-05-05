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Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Глебов: не удивлюсь, если в РПЛ появится новый чемпион
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в чемпионате России с 50 очками. На втором месте идёт набравший такое же количество баллов «Краснодар». «Динамо» замыкает тройку (47).

Ранее в «Зените» высказались о чемпионской гонке в РПЛ.

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