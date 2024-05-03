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Юран — об отставке с поста главного тренера «Пари НН»: я оказался заложником ситуации

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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал своё увольнение из нижегородского клуба.
Юран — об отставке с поста главного тренера «Пари НН»: я оказался заложником ситуации
  • РИА Новости

«Я не просто так зимой говорил, что нужно усиливаться. До паузы я выжимал из игроков всё. Понимал, что надо набирать очки по максимуму. И парни — молодцы, до перерыва мы не выпадали из десятки. В итоге я оказался заложником ситуации. Ташуев — великолепный тренер, но «Факел» попал в ту же ямку, что и мы. В нашем случае травмы сделали её глубже, но ничего страшного там не было», — цитирует Юрана «Чемпионат»

Он также подчеркнул, что за несколько дней до матча с «Ахматом» проводил встречу с нижегородскими болельщиками, где пообещал оставить клуб в высшем дивизионе. 

Я всегда выполняю то, что обещаю. Но руководство приняло такое решение», — добавил Юран.

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Об отставке тренера стало известно после поражения «Пари НН» в матче с «Ахматом» в рамках 26-го тура (1:5). Эта неудача стала шестой подряд в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.

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