Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.

Об этом он написал в своём Telegram.

«По предварительной информации, два человека пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области», — заявил глава региона.

Также он добавил, что в Белгороде фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка.