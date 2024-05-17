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Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО ВС России сбили несколько воздушных целей на подлёте к Белгороду.
Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлёте к Белгороду
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«По предварительной информации, два человека пострадали. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области», — заявил глава региона.

Также он добавил, что в Белгороде фрагментом снаряда пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. 

Ранее сообщалось, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на белгородское село Новая Наумовка.

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