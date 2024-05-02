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Губерниев: если не хотите Карпина с Черчесовым, то оставьте Слишковича в «Спартаке»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» под руководством исполняющего обязанности тренера Владимира Слишковича.

«Слишкович говорит по‑русски, он понимает игроков. Сейчас я желаю «Спартаку» мудрости, потому что возьмут опять чёрт-те кого. Оставьте Слишковича! Если уж вы не хотите Карпина с Черчесовым», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

14 апреля клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности был назначен Слишкович. Под его руководством команда выдала беспроигрышную серию из пяти матчей.

Ранее Зарема Салихова призвала руководство «Спартака» дать шанс Слишковичу.

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