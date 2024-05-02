Бизнесмен из России обвинил Алькараса в договорных матчах

Российский предприниматель Михаил Зальцман направил в АТР, Испанскую федерацию тенниса, оргкомитет турнира Madrid Open и органы прокуратуры заявление о том, что испанец Карлос Алькарас участвует в договорных матчах.

«Когда речь идёт о потенциально последнем гейме в матче, на них «заряжаются» очень большие суммы. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся ещё больше, чтобы выигрыш был ощутимым. Все деньги, которые ставили испанские поклонники Алькараса, перекочевали в руки мошенников», — цитирует Зальцмана «Росбалт».

Он отметил, что у него есть «убедительные доказательства связи Алькараса с бандитскими группировками».

Накануне испанский теннисист вылетел с «Мастерса» в Мадриде. В четвертьфинале турнира он уступил россиянину Андрею Рублёву. В рейтинге ATP Алькарас занимает третье место.

Ранее Алькарас назвал выдающейся игру Рублёва в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.